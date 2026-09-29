Un 76% de peruanos se sienten inseguros en las calles, según encuesta de Datum

El 76% de los peruanos se siente inseguro al transitar por las calles del país, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta elaborada por Datum, en un contexto marcado por la creciente preocupación ante la delincuencia y los actos de violencia en varias ciudades.

De acuerdo al sondeo, un 65% de los encuestados percibe que la inseguridad ha aumentado específicamente en su respectivo distrito. Esta percepción ciudadana coincide con las estadísticas oficiales del Centro de Investigación de la Delincuencia y el Crimen (SINADEF).

Según las cifras oficiales de este organismo, se registran un total de 302 homicidios en todo el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 21 de septiembre de 2026.

Ciudadanos opinan

​Por su parte, ciudadanos entrevistados en la vía pública manifestaron su temor constante frente a asaltos, atracos y extorsiones que afectan las actividades cotidianas en zonas comerciales. Los testimonios reflejan la vulnerabilidad percibida por la población ante la incidencia delictiva diaria en las calles.

Especialista analiza medidas del Gobierno

​En tanto, el especialista Luis Herrera analizó las medidas implementadas por el Ejecutivo, señalando que, a pesar de los discursos políticos orientados a proyectar alianzas internacionales en materia de seguridad, aún se requiere una correspondencia directa con resultados operativos concretos y un incremento efectivo de capturas policiales.