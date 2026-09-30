Extorsionadores amenazan a operarios que limpian el río Piura por el fenómeno El Niño

Organizaciones criminales han amenazado con armas de fuego a los operarios encargados de las labores de descolmatación y limpieza del río Piura, con el objetivo de controlar el traslado y la comercialización clandestina del material extraído durante los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño.

​Según informó el coronel PNP Javier Méndez, jefe de la Divincri Piura, las intimidaciones registradas no están relacionadas con el cobro de cupos, sino con el intento de obligar a los responsables de la obra a direccionar los volquetes hacia botaderos controlados por estas redes delictivas.

"El motivo es que hay grupos delictivos interesados que tienen el control sobre unos botaderos del material que vienen siendo extraídos del río (Piura), y que de manera irregular e ilícita, lo comercializan", manifestó Méndez.

​Acciones policiales y resguardo

​Ante esta situación, por disposición del Ministerio del Interior, la Policía Nacional intensificó las labores de inteligencia y el resguardo en la obra con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos y proteger la seguridad del personal participante.

​La División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura ha ejecutado las diligencias necesarias para identificar a los sujetos sindicados de realizar las amenazas, mientras la maquinaria pesada continúa con las operaciones de remoción de sedimentos bajo vigilancia policial.