Arequipa: taxista terminó herido de bala tras discusión con un pasajero

En la urbanización Las Orquídeas, en la ciudad de Arequipa un conductor, identificado como Clemente Huanqui del Carpio, fue herido de bala por el pasajero al que trasladaba. Según la información, el hombre de 69 años había trasladado al sujeto cerca de las 8:20 de la mañana y, al reclamarle el pago del servicio, se habría desatado una discusión que terminó a balazos.

El conductor, malherido, logró subir nuevamente a su vehículo y avanzar hasta las inmediaciones del colegio Alas Peruanas, donde pidió auxilio a un efectivo policial y logró ser trasladado al hospital Honorio Delgado, donde le diagnosticaron herida por arma de fuego producto de la bala en la región submaxilar, sin embargo, pese a la gravedad del ataque, el médico informó que la lesión no comprometía su vida.

ATACANTE HABRÍA ESTADO BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

El presunto atacante, según la Policía, habría presentado signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Según la información policial y el registro de las cámaras de seguridad, el agresor habría intentado esconderse en una vivienda tras realizar los disparos.

Finalmente, el sujeto fue ubicado horas después en un campo de cultivo situado detrás de la Universidad Continental y trasladado a las instalaciones de la Divincri para las diligencias de ley. Mientras tanto, el taxista permanece recibiendo atención médica.