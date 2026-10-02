Zorritos: avance del mar destruye infraestructura de hoteles y restaurantes turísticos

En el balneario de Zorritos, la marea alta continúa afectando a los hoteles y restaurantes construidos cerca al litoral costero. Cerca de 20 hoteles han sido deteriorados por la erosión costera, lo que les ha generado millonarias pérdidas, pues difícilmente han podido evitar el avance del mar.

MARINA DE GUERRA MULTA A EMPRESARIOS

La Marina de Guerra del Perú ha multado a los empresarios que han colocado grandes estructuras como rocas pesadas y sacos de arena, para intentar evitar el avance de las olas, ante la falta de defensas ribereñas del gobierno.

Lamentablemente, como el avance del mar continúa por la marea alta, las grandes infraestructuras como los hoteles y restaurantes han quedado dentro de la línea de alta marea, por lo que se exige que se demuela toda el área afectada debido a que ya ha sido debilitada por el mar.

Los empresarios están desconcertados por la fuerte multa de las autoridades y, lamentablemente, las autoridades como el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo no se han pronunciado por este problema.