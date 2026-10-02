Vigilante de hospital agrede a periodista en Chanchamayo

Un violento incidente ocurrió en el hospital Hugo Pesce Pescetto de Essalud, en La Merced, Chanchamayo, donde un forcejeo terminó con un comunicador en el suelo.

El periodista Jesús Trujillo llegó a dicho nosocomio para recoger información sobre la denuncia de un paciente por una presunta atención deficiente. Sin embargo, el vigilante que estaba en la puerta reaccionó violentamente.

“Cuando prendemos nuestro equipo para grabar y hacerle las preguntas, se molestó y lo que hizo es agarrar la cámara. Nosotros nos defendimos, pero salió el otro a tumbarnos al suelo”, manifestó el comunicador.

Pero, el vigilante involucrado rechazó esta versión y aseguró que no agredió a nadie: “Esa persona llegó a este punto para poder agredir verbalmente al personal de seguridad”, aseguró. Añadió que el comunicador atentó contra su salud al alumbrarlo con la luz LED de su celular y luego comenzó a agredirlo, es en ese momento cuando el personal de seguridad salió en su defensa.

DIRECTOR DEL HOSPITAL ANUNCIA INICIO DE INVESTIGACIONES

El director del Hospital de Enfermedades Tropicales calificó lo ocurrido como inaceptable y anunció una investigación para determinar cómo se inició el enfrentamiento: “Rechazo todo tipo de agresión física que pueda ocurrir en el establecimiento de salud cosa que está actualmente en una investigación exhaustiva”.

Mientras tanto, otros pacientes también denunciaron presuntas deficiencias en la atención del establecimiento. Ahora será la investigación la que deberá esclarecer qué ocurrió durante el forcejeo y determinar las responsabilidades del caso.