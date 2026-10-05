Piura: captan a enorme tiburón ballena en playa "Los Órganos"

Un tiburón ballena de aproximadamente seis metros de longitud fue avistado y registrado en video el pasado 1 de octubre frente a la playa de Los Órganos, ubicadas en la provincia de Talara, en Piura.

Las imágenes grabadas permitieron documentar al animal nadando en su hábitat natural, lo que puso de relieve la gran diversidad y riqueza de la fauna marina presente en nuestro litoral piurano.

​El registro audiovisual captó al ejemplar en aguas abiertas del norte peruano, mostrando las características físicas y el desplazamiento de esta especie en la zona. Este tipo de avistamientos resalta la importancia ecológica del área marina frente a Piura como zona de tránsito y presencia de grandes especies marinas.

​Características biológicas de especie

​El ejemplar pertenece a la especie Rhincodon typus, catalogada formalmente como el pez más grande del mundo. Este animal se alimenta principalmente de plancton, krill y pequeños peces mediante la filtración de grandes cantidades de agua, y está clasificado como una especie inofensiva para los seres humanos.

​Asimismo, esta especie puede superar los 70 años de vida y posee manchas blancas únicas en cada individuo, las cuales funcionan de manera similar a una huella digital. El avistamiento documentado en Los Órganos permitió evidenciar estas características directamente en el medio marino peruano.