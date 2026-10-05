¡Sorprendente! Captan a joven acompañado de su toro de pelea en día de votaciones

Un toro de más de 600 kilos paseó tranquilamente por las calles de Arequipa cuando acompañó a su dueño a realizar su deber cívico y se robó las miradas de todos los asistentes. “Hay que sacar a pasear al torito, como está en preparación para su pelea lo saco a pasear para que agarre más físico”, comentó el joven que arreaba al enorme mamífero.

La insólita escena se registró en las inmediaciones de la plaza tradicional de Paucarpata, donde Williams, un imponente toro de pelea, caminaba junto a su ganadero mientras los ciudadanos y transeúntes no podían evitar voltear para observarlo.

EN AREQUIPA, LOS TOROS SALE A PASEAR COMO SE HACE CON LOS PERROS

Lo curioso es que, para su dueño, la escena no tiene nada de extraordinaria. Asegura que en Arequipa sacar a pasear a un toro es tan común como sacar a pasear a un perro.

Mientras los arequipeños acudían a las urnas por las elecciones, Williams tuvo su propia jornada de protagonismo y terminó convirtiéndose en la postal más curiosa del día en Paucarpata.