La Libertad: Policía rescata a dos secuestrados tras intensa balacera: hay tres detenidos

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescataron sanos y salvos a dos hombres que habían sido secuestrados por una presunta banda criminal en la provincia de Pataz, en La Libertad, tras un intenso tiroteo registrado durante un operativo.

Dicho secuestro ocurrió la tarde del último viernes en la zona de Nimpana, luego de que las víctimas, identificadas como Jesús Pastor Tiznado (65) e Isaías Honorio Pastor (42), fueran interceptadas a bordo de una camioneta Toyota Hilux, momento desde el cual los captores exigieron a los familiares el pago de S/ 500 mil a cambio de su libertad.

Tras la denuncia interpuesta por la esposa de uno de los afectados en la Comisaría Rural de Vijus, agentes de dicha dependencia y de Chagual iniciaron las coordinaciones y pactaron la entrega del dinero en las inmediaciones del puente Calemar, en la provincia de Bolívar.

Operativo policial y enfrentamiento armado

Al llegar al lugar designado, la policía visualizó un vehículo de color blanco; al verse rodeados, los sospechosos abrieron fuego contra la unidad policial en su intento de huida, lo que desencadenó un intercambio de disparos que permitió a las fuerzas del orden reducir y capturar a los implicados.

Los detenidos durante la intervención fueron identificados como Eduar Jhonatan Baltodano Romero (31), Juan Cristian Briceño Vargas (28) y Miguel Ángel Paredes Ayay (30), a quienes la Policía atribuye integrar la presunta banda criminal autodenominada "Los Secos de Trujillo". Durante el registro vehicular posterior al tiroteo, los agentes del orden incautaron una ametralladora tipo Mini Uzi con su cargador abastecido, tres equipos celulares y una tableta digital.