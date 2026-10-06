Lluvia intensa, granizo y fuertes vientos sorprende a Cajamarca: obreros detuvieron sus labores

Una lluvia intensa con granizo sorprendió a todos en Cajamarca. Se informó que en la parte baja de la ciudad, en la zona conocida como Fonavi 2, el piso se convirtió en un gran charco de agua.

Sin embargo, se prevé que este fenómeno se repetirá los próximos días, según informó Iván Veneros, jefe de la oficina de Senamhi Cajamarca. Pero no solamente Cajamarca ha soportado estas lluvias repentinas, pues se ha replicado en otras provincias como Chugur, Hualgayoc, Chota, Cutervo y Cajabamba, de acuerdo a información de la entidad estatal. Esto sería consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño.

¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN DE MANERA PREVENTIVA?

Según un equipo periodístico de Panamericana Televisión, el día de ayer, lunes 5 de octubre, la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, el Indeci y la empresa privada han firmado un convenio para trabajar actividades de prevención por el fenómeno El Niño.

Por otro lado, las Juntas Vecinales están trabajando en la descolmatación de las quebradas que atraviesan la ciudad de Cajamarca, pero lo que más llama la atención es que muchas de las quebradas y ríos están llenos de basura, por eso los presidentes de Juntas Vecinales hacen el llamado de no convertir estos espacios en vertederos de deshechos.

FUERTES VIENTOS AFECTAN LABORES EN OBRAS DE BYPASS

Trabajadores de construcción civil que realizaban labores en el bypass de la avenida Atahualpa, tuvieron que protegerse de la fuerza de los vientos que azotaron esta zona en Cajamarca. La situación insostenible los obligó a paralizar sus actividades por seguridad.

En medio del temporal, los trabajadores incluso se abrazaron para mantenerse firmes y evitar ser derribados por la fuerza del viento. El fenómeno generó momentos de tensión y obligó a suspender las labores mientras disminuía la intensidad de las ráfagas.