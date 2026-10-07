Huancayo: denuncian a director por presunta agresión contra dos alumnas

Según los testimonios, las estudiantes se encontraban colaborando con la decoración del aula cuando el director habría ingresado y ocurrido la presunta agresión.

Un caso de presunto maltrato se registró en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, donde dos alumnas de la institución educativa Blenquiris habrían sido agredidas con un palo por parte de uno de sus profesores.

Los familiares de las menores denunciaron estos hechos y solicitaron que se adopten las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Asimismo, cuestionaron que este tipo de actos de violencia se registren dentro de una institución educativa.

MADRES DE FAMILIA DENUNCIAN EL HECHO

Según el testimonio de una de las madres de familia, el presunto agresor de las menores sería el director de la institución educativa, identificado como Wilman Osores Paucar. La madre señaló que el director habría ingresado al aula visiblemente molesto y posteriormente habría golpeado a una de las alumnas.

Asimismo, las menores se encontraban colaborando con la decoración del aula cuando el director habría ingresado de manera violenta. De acuerdo con las madres de familia, existirían testigos que se encontraban en el lugar y que podrían corroborar la presunta agresión.