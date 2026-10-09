Fuerte oleaje en Tumbes: hoteleros intentan contener el mar y denuncian falta de apoyo

Un fuerte oleaje viene afectando la región Tumbes, específicamente la playa Zorritos, donde la intensidad de las olas ha ocasionado daños materiales y perjudicado la actividad turística de la zona.

Entre las estructuras afectadas se encuentra una caseta ubicada dentro de un hotel, cuya infraestructura habría sido desestabilizada por el avance del mar y actualmente estaría al borde del colapso.

Ante esta situación, los empresarios de la zona colocaron piedras y sacos de arena para contener el avance del mar y proteger sus instalaciones. Sin embargo, la Marina de Guerra les habría impuesto una multa por realizar estos trabajos.

MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA

Según los residentes de la zona, la Marina de Guerra no se habría comunicado con los afectados ni habría adoptado medidas frente a esta situación, que representa un riesgo tanto para las personas como para los negocios ubicados cerca de la costa. “Nos han dicho que no podemos utilizar rocas”, indicó un ciudadano de la zona.

Por otro lado, los vecinos cuestionaron la falta de acciones por parte de las autoridades, pues señalaron que este fenómeno no ocurre por primera vez y que la zona ha sido afectada reiteradamente por el fuerte oleaje.