Barranca: sospechosa de asesinato de empresario se desmaya en plena reconstrucción de los hechos

La reconstrucción de los hechos relacionada con el asesinato del empresario Anthony Amaya Noel fue suspendida en Barranca, luego de que Eilen Napuri Alva, su expareja y presunta implicada, se desmayó al ingresar a la habitación donde se registraron los sucesos.

Dicha diligencia, dirigida por la Fiscalía de Investigación Corporativa de Barranca, tenía como objetivo principal esclarecer las circunstancias precisas en las que la víctima resultó herida con múltiples cortes.

​Durante el desarrollo de las diligencias, los familiares y allegados al fallecido empresario permanecieron en los alrededores portando carteles para exigir justicia y demandar una sanción. Los asistentes recalcaron su solicitud de dictar prisión preventiva para que la sospechosa sea trasladada a un establecimiento penitenciario.

​Interrupción del procedimiento y pendientes judiciales

​Tras el desvanecimiento de la investigada, el personal a cargo la retiró del lugar, lo que obligó a interrumpir de manera oficial el desarrollo del acto fiscal programado. Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado si esta suspensión modificará el cronograma de las próximas diligencias judiciales.

​Por el momento, la reconstrucción de los hechos quedó en pausa y serán las instancias fiscales las encargadas de definir la fecha en la que se retomará la actividad para esclarecer el caso. Las investigaciones continúan su curso bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.