Liberan a mujer que atropelló y causó la muerte de vigilante en Trujillo

Maricsa Alfaro Cerna, quien atropelló y causó la muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo, recuperó su libertad el pasado 7 de octubre, tras una decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. Según se conoció, los magistrados revocaron la condena que pesaba contra la mujer y dispusieron la suspensión de la ejecución de la pena, bajo determinadas reglas de conducta.

La resolución judicial establece que Alfaro Cerna deberá pagar una reparación civil de S/400.000 a favor de los familiares de la víctima. Asimismo, se le impuso la inhabilitación definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo. Entre las condiciones fijadas figuran presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución, mantener actualizado su domicilio y solicitar autorización judicial si necesita cambiarlo, además de cumplir con el cronograma de pago establecido.

De acuerdo con el expediente judicial, la Sala sustentó su decisión en los requisitos contemplados en el artículo 57 del Código Penal. Entre los aspectos considerados figuran la ausencia de antecedentes penales, el arraigo domiciliario, familiar y laboral de la condenada, la aceptación de los cargos y los pagos parciales de la reparación civil, que hasta ese momento ascendían a S/130.000. También se indicó que no se había acreditado una imputación por omisión de auxilio o fuga del lugar del accidente.

ATROPELLO OCURRIÓ EN MAYO

El caso se remonta al 3 de mayo de 2026, cuando Alfaro Cerna atropelló a Juan Martínez en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco, mientras conducía con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y con la licencia vencida desde 2022, según la información publicada. El vigilante permaneció cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, pero falleció el 8 de mayo. La decisión judicial ha generado preocupación entre sus familiares, quienes esperaban que se mantuviera la sanción impuesta inicialmente.