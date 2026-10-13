Fuerte granizada y lluvia intensa sorprenden en Cajamarca

Una fuerte granizada y lluvia torrencial tomó por sorpresa a los ciudadanos de la provincia de Cutervo en Cajamarca, el último lunes 12 de octubre. El fenómeno, que iba acompañado de fuertes ráfagas de viento, generó preocupación entre los pobladores.

El evento climático dejó acumulación de granizo en las calles y tejados de las viviendas, además, en distintos sectores se reportaron aniegos, provocando el malestar de los pobladores.

En la avenida Salomón Vilchez Murga en Cutervo se observa las pistas anegadas a consecuencia del fuerte temporal. Según información local, varias viviendas han quedado inundadas, así como centros comerciales, tiendas, colegios y varias alcantarillas han colapsado.

INTENSAS LLUVIAS DERRIBAN POSTES DE LUZ

En tanto, varias personas del Barrio Magisterial de Cutervo informaron que han sufrido el colapso de varios postes de energía eléctrica y otros estarían a punto de colapsar. Por ello, los vecinos de la zona han hecho un urgente llamado a las autoridades para atender esta situación que podría ocasionar una tragedia mayor.

Las autoridades están evaluando la situación para realizar acciones frente a las fuertes precipitaciones y granizo que han sorprendido a la ciudad.