Cusco: incendios forestales dejan cinco muertos y afectan canal inca

La región Cusco afronta una emergencia debido a nueve incendios forestales activos que se mantienen fuera de control en distintas provincias, cobrando la vida de cinco personas en lo que va del año. Las llamas avanzan con fuerza debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados.

Estos siniestros han golpeado a localidades como la provincia de Calca, donde dos tramos de canales y caminos incas se han visto afectados y presentan desprendimientos debido a la quema de la vegetación que los sostiene.

Asimismo, la emergencia obligó al cierre temporal de carreteras y vías de comunicación, afectando la actividad turística hacia zonas como la laguna de Humantay en Anta y los alrededores de los Baños Termales de Cocalmayo en Santa Teresa, en la provincia de La Convención.

Origen de siniestros y limitación de recursos

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional, la totalidad de estos incendios responde a la mano humana, específicamente a la quema de rastrojos agrícolas y residuos de cosecha para la preparación de tierras que terminan saliendo de control ante la intensa temporada de calor.

Las labores de extinción presenta limitaciones logísticas y de personal ante la escasez de compañías de bomberos y lo accidentado del terreno, operando con el apoyo de un solo helicóptero de la Fuerza Aérea para las descargas de agua en Calca, además del respaldo de vecinos y municipalidades.