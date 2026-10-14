Buenos Días Perú

14/10/2026

Cajamarca: Denuncian presencia de larvas en latas de atún para escolares

Según la denuncia de madres de familia, los alimentos tenían presencia de gusanos, por lo que exigen una investigación para encontrar a los responsables.



En la institución educativa N° 11039 de Chota, en Cajamarca, se reportó una denuncia de una madre de familia sobre la presencia de gusanos en el interior de latas de atún que, presuntamente, iban a ser destinadas a la alimentación de los estudiantes.

Tras el hallazgo, la madre de familia comunicó lo ocurrido a la dirección del plantel educativo y solicitó que se adopten las medidas correspondientes: “Como madre de familia estamos realmente preocupados”, señaló.

PADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

De acuerdo a otra madre, se estaría intentando minimizar esta situación. Este hecho ha despertado la preocupación de las familias ante la posibilidad de que los productos en esas condiciones lleguen a ser consumidos por los estudiantes.

“Exigimos la investigación de este caso y que se tenga que sancionar al que se tenga que sancionar”, manifestó otro padre de familia. Los tutores esperan que este caso sea investigado y que se refuercen los controles para evitar que productos en mal estado pongan en riesgo la salud de los niños.

 


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