Cajamarca: Denuncian presencia de larvas en latas de atún para escolares

En la institución educativa N° 11039 de Chota, en Cajamarca, se reportó una denuncia de una madre de familia sobre la presencia de gusanos en el interior de latas de atún que, presuntamente, iban a ser destinadas a la alimentación de los estudiantes.

Tras el hallazgo, la madre de familia comunicó lo ocurrido a la dirección del plantel educativo y solicitó que se adopten las medidas correspondientes: “Como madre de familia estamos realmente preocupados”, señaló.

PADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

De acuerdo a otra madre, se estaría intentando minimizar esta situación. Este hecho ha despertado la preocupación de las familias ante la posibilidad de que los productos en esas condiciones lleguen a ser consumidos por los estudiantes.

“Exigimos la investigación de este caso y que se tenga que sancionar al que se tenga que sancionar”, manifestó otro padre de familia. Los tutores esperan que este caso sea investigado y que se refuercen los controles para evitar que productos en mal estado pongan en riesgo la salud de los niños.