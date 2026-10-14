Incendios forestales en Cusco: adulto de 75 años es la sexta víctima mortal

Los incendios forestales siguen provocando más víctimas. En la región del Cusco, un adulto mayor de 75 años falleció ayer en la provincia de Chumbivilcas, al parecer, por causa de asfixia por el intenso humo.

UN FALLECIDO Y DOS HERIDOS

El director de la oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional del Cusco, Miguel Alejandro Ossco, habló sobre este y otros casos graves. “En Santo Tomas tenemos un fallecido de 75 años, adulto mayor. Fue encontrado fallecido, tal vez asfixiado por el humo. También tenemos el traslado ayer de una persona con heridas en el 90 % de su cuerpo, y otra persona con quemaduras de segundo grado”, explicó el funcionario.

Añadió que, la persona con quemaduras de segundo grado se encuentra estable, mientras que la otra persona se encuentra en estado crítico, incluso conversaron con la presidenta Fujimori sobre la posibilidad de trasladarlo a Lima, pero tras el diagnóstico médico no convenía moverlo, es así que la Gerencia Regional de Salud se encuentra dándole soporte.

SOLO UN HELICÓPTERO ATIENDE SIETE INCENDIOS ACTIVOS

El adulto mayor fallecido es la sexta víctima de este incendio forestal, lo que se desconoce aún es si esta persona inició el fuego o si estaba entre los que apoyaba a sofocar el incendio.

A consecuencia de los fuertes vientos que se registran en horas de la tarde se están reactivando incendios que ya se creían extintos, como ocurrió en Anta y Canchis, por lo que ahora hay siete focos activos. Por otro lado, la presidenta Fujimori señaló que solo un helicóptero va a continuar porque el resto se encuentra en otras regiones lidiando con los incendios forestales.