Tras escándalo por robo: PNP desactiva grupo Terna en Juliaca

El grupo Terna Escuadrón Verde en Juliaca ha sido desactivado temporalmente, luego que se conociera que tres miembros de este grupo y un civil ingresaron a una vivienda para robar.

El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, horas antes de elecciones, cuando tres agentes, un teniente y dos suboficiales, que salían de sus labores habrían intentado, junto a un civil, ingresar en el domicilio de un empresario en la urbanización El Edén. Según fiscalía, buscaban sustraer cerca de 10 mil soles de dicha vivienda.

El ingreso de estos sujetos en un falso operativo fue neutralizado por la ciudadanía que realizó un arresto ciudadano de estos agentes y el civil. Se les ha dictado nueve meses de prisión preventiva.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL ESCUADRÓN TERNA EN ESTA REGIÓN?

El jefe de la Región Policial Puno, general PNP Jorge Tomás Guardia, se ha pronunciado sobre este caso y dijo que se ha desactivado al grupo Terna Escuadrón Verde de Juliaca de manera temporal, para restructurar la forma en que estaba trabajando este grupo en la zona. Además, se debe seguir un proceso para que la policía pueda recuperar la confianza de la población.