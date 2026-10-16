Buenos Días Perú celebra su aniversario: cuatro décadas y media informando al país

Cada 16 de octubre, Panamericana Televisión celebra un nuevo aniversario de su fundación. Esta fecha también marca el nacimiento de Buenos Días Perú (BDP), que este 2026 cumple 45 años informando a los peruanos y se consolida como el noticiero matutino más antiguo del país.

Con más de cuatro décadas en la televisión nacional, BDP se ha caracterizado por ofrecer información confiable y cercana a la ciudadanía. Actualmente, bajo la conducción de Claudia Chiroque y Martín del Pomar, acompaña a los televidentes de lunes a viernes desde las 5:30 a. m.

PERIODISTAS QUE PASARON POR BUENOS DÍAS PERÚ

Desde su primera emisión, el 16 de octubre de 1981, reconocidos periodistas como Guido Lombardi, Federico Salazar, Mabel Huertas y Rosana Cueva, entre muchos otros profesionales, han formado parte de Buenos Días Perú.

A lo largo de estos 45 años, BDP también ha dedicado un espacio destacado a la información deportiva. Bruno Cavassa es el encargado de presentar las noticias de este ámbito y, junto con Claudia Chiroque y Martín del Pomar, continúa ganándose el cariño de los televidentes.