Huancayo: Hospital Materno Infantil resulta inundado tras intensa lluvia

En cuestión de minutos y tras una intensa lluvia, la farmacia y el área destinada a los médicos residentes del Hospital Materno Infantil El Carmen, en Huancayo, quedaron inundadas.

El personal trató de poner a salvo los medicamentos mientras el agua se acumulaba en distintos ambientes del nosocomio, que siempre se inunda cuando se registran fuertes precipitaciones.

10 AÑOS DE ESPERA

Según los trabajadores, el hospital es inhabitable, pero hasta ahora no se termina de construir el nuevo local; las obras llevan ya 10 años. Hasta el momento no se sabe cuándo será inaugurado.

Este nosocomio brinda atenciones a pacientes, principalmente madres y niños, de distintas zonas del centro del país, por lo que necesita contar con una infraestructura moderna.