Ayacucho: reportan casos de agresiones entre escolares en plena vía pública

En los videos se observa a alumnos vistiendo los buzos deportivos del plantel mientras se enfrentan a golpes y patadas.

Durante la última semana, diversos videos dan cuenta sobre casos de agresiones físicas y peleas protagonizadas por estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, en la región Ayacucho.

Las grabaciones de los enfrentamientos ocurren en las inmediaciones del establecimiento educativo y zonas aledañas a la institución. En los videos se observa a alumnos de ambos sexos vistiendo los buzos deportivos del plantel mientras se enfrentan a golpes y patadas.

Además hay participación activa de otros compañeros que actuarían como espectadores e incitarían la violencia con expresiones de aliento y gritos para intensificar los ataques. La situación de violencia abarca tanto agresiones entre varones como peleas entre estudiantes mujeres.

Preocupación y sin pronunciamiento de autoridades

Ante los hechos registrados en video, los padres de familia han manifestado su profunda preocupación por el nivel de violencia y la falta de supervisión hacia los escolares menores de edad.

Hasta la fecha, ni la dirección de la emblemática institución educativa Mariscal Cáceres ni la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) han emitido un comunicado oficial o un pronunciamiento respecto a las agresiones físicas entre los escolares.