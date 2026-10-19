Salud en crisis: Hospital Amazónico se queda sin energía eléctrica en Pucallpa

El Hospital Amazónico de Yarinacocha en Pucallpa está en crisis. Una última lluvia que se registró en la ciudad afectó al centro de salud al punto de dejarlo sin energía eléctrica el último fin de semana.

La interrupción del servicio ha generado alarma por los riesgos que podrían enfrentar los pacientes, especialmente aquellos que requieren atención médica de emergencia y equipos especializados para su tratamiento.

CENTRO DE SALUD DESCARTÓ FALLECIMIENTO DE PACIENTE

Ante esta situación el Hospital Amazónico de Yarinacocha informó que el corte eléctrico fue provocado por las condiciones climatológicas, que ocasionaron daños en un transformador. La institución aseguró que su grupo electrógeno está operativo y descartó que se haya registrado algún fallecimiento a consecuencia de esta emergencia.

En tanto, de acuerdo a información reciente, el área de trauma shock se encuentra en crisis, desde hace mucho tiempo el personal médico pide solución, incluso se informó que llegó el ministro de Salud y ofreció resolver con prontitud esta situación, pero aún no se ha efectuado ninguna acción.