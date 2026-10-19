Fenómeno ‘El Niño’: meteorólogo advierte lluvias de 17 milímetros para Lima

Ante la inminente llegada del fenómeno ‘El Niño’ al Perú y los trabajos de prevención que viene realizando el Gobierno de Keiko Fujimori, el meteorólogo Jonathan Cárdenas lanzó una dura advertencia que vivirán los ciudadanos por este episodio climatológico.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el especialista se enfocó en lo que sucederá en la capital y los distritos que se verán perjudicados. Además, reveló que los pobladores de Lima vivirán momentos de lluvias similares a los acontecidos en la década de los 70.

“El peor escenario para Lima es, por ejemplo, una lluvia igual a la de 1970, que fueron 17 milímetros. Es poco si comparamos como llueve en el norte, pero con esa cantidad de lluvia tenemos muchos problemas en la ciudad y en diferentes distritos”, comentó.

INFRAESTRUCTURA SE VERÁ DAÑADA

De acuerdo a los pronósticos que ha realizado Jonathan Cárdenas, no solo las zonas altas de la capital se verán perjudicada, sino que también las infraestructuras que se localizan en los lugares bajos de Lima. “La Vía Expresa, el bypass de la Av. Arequipa o en Benavides: todas las zonas con paso a desnivel seguramente se verán inundadas”.

Adicionalmente, Cárdenas indicó que, a pesar que hay distritos que no colindan con cerros, también podrían sufrir los estragos de ‘El Niño’. “Seguramente habrán caída de rocas, aunque cuentan con geomallas. Producto a las lluvias, tendremos el debilitamiento del suelo y seguramente habrán caída de rocas”.

PANORAMA COMPLICADO EN EL NORTE DEL PERÚ

El norte del Perú será una zona que presentará graves problemas por el Fenómeno ‘El Niño’, por lo que el meteorólogo aseguró que este episodio climático estaría dejando graves daños en diferentes ciudades. “Puede caer 200 milímetros de lluvia en un solo día”.