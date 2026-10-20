Fieles acompañan al Señor de Luren en histórico recorrido procesional de más de 18 horas en Ica

La imagen del Señor de Luren, patrono religioso de la ciudad de Ica, recorrió las principales calles de la ciudad durante más de 18 horas continuas en una multitudinaria e histórica manifestación de fe.

La procesión congregó a numerosos devotos que acompañaron el paso de la venerada efigie durante toda la jornada. El traslado de la sagrada imagen estuvo a cargo de cuadrillas compuestas por 52 cargadores, quienes se turnaron para llevar en hombros el anda a lo largo de las arterias iqueñas.

Durante el recorrido, las decenas de fieles que acompañaron al santo patrono expresaron muestras de devoción y recogimiento en medio de cánticos y oraciones coordinadas por los grupos de devotos asistentes.

Extensión de recorrido y masiva concurrencia

Como parte del itinerario de este año, la procesión registró un hecho singular al extender su recorrido hasta la avenida Cutervo, ubicada en el distrito de Parcona. En dicha intersección, los vecinos y organizadores rindieron homenajes especiales a la imagen religiosa en un tramo incorporado por primera vez en el itinerario oficial.

Cabe resaltar, que se registró masiva concurrencia de los ciudadanos durante el desplazamiento procesional en Ica. Las actividades se desarrollaron bajo la supervisión de los organizadores y autoridades locales.