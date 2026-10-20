¡Como canicas! Sorpresiva granizada y lluvia intensa sacuden Ayacucho

En la región Ayacucho, se reportó una fuerte lluvia y granizo que sorprendió a la población. Según la información local, este fenómeno se localizó en el distrito de San Juan Bautista, pero no se replicó en toda la ciudad que está pasando por días de calor y escasas lluvias.

PESE A LA LLUVIA, AYACUCHO SUFRE CALOR Y SEQUEDAD

Días antes, representantes responsables de brindar agua para consumo humano y riego señalaron que la dimensión de almacenamiento de la principal represa es solo el 30% del total, por lo que se estaba planteando un racionamiento de agua por parte de SEDA Ayacucho.

En cuanto a la lluvia con granizo, generó sorpresa a los agricultores, sin embargo, solo duró unos minutos en un día, pues nuevamente se ha regresado con la temperatura alta y sequedad. El granizo cubrió rápidamente la superficie y fue registrado por algunas personas que compartieron las imágenes. La lluvia duró unos 15 o 20 minutos y el granizo que lo acompañó tenía el tamaño de canicas.

Según proyección del Senamhi, se espera es que las lluvias continúen entre hoy y mañana a nivel de la región para reabastecer la represa y almacenar agua potable. En tanto, al igual que otras regiones, Ayacucho está soportando un calor intenso, incluso se ha pronosticado llegar a los 26 grados.

DÉFICIT DE PRODUCTOS Y AUMENTO DE PRECIOS

Este evento climático no generó fuertes daños estructurales ni heridos de gravedad, pero sí afectó parte de la producción en la zona alta. Si bien en cierto se esperan más lluvias, lamentablemente, este tipo de fenómenos provocan que se pierda la producción.

El corresponsal de Panamericana Televisión en Ayacucho comentó que normalmente, este tipo de lluvias se dan con más frecuencia, pero por efecto del fenómeno El Niño, impera un déficit de precipitaciones, por lo que los mas afectados son los agricultores, además, algunos productos ya están registrado el aumento de sus precios o su escasez.