Fenómeno El Niño en el Perú: Marina de Guerra alerta sobre consecuencias graves en la costa

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño y el trabajo a contrarreloj que viene realizando el Gobierno de Keiko Fujimori, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se compartieron los pronósticos que se manejan para las regiones del país durante los próximos meses.

En declaraciones para Buenos Días Perú, el teniente segundo Christofer Pérez explicó detalladamente lo que podría acontecer en el territorio nacional. Además, precisó que continuarán registrándose oleajes anómalos en diferentes balnearios del país.

“Se prevé un aumento de la temperatura del ambiente, precipitaciones y un aumento del nivel medio del mar, que ya se percibe en el litoral norte y centro, el cual está aumentando entre 30 y 40 centímetros (…). Esta semana nos encontramos con avisos especiales de oleajes anómalos. La simultaneidad del aumento del nivel del mar y los oleajes anómalos podría generar daños”, comentó.

ZONAS QUE PODRÍAN REGISTRAR DAÑOS

Adicionalmente, el teniente Pérez Fernández precisó que las zonas localizadas especialmente en el norte del país podrían registrar daños. “La población que vive en la línea de la costa, más que todo en Máncora y Zorritos, que han sufrido daños producto de la combinación de estos dos factores (nivel del mar y oleajes anómalos), que seguirán sucediendo en los próximos meses”.

Finalmente, el teniente segundo Pérez concluyó que se aproxima un panorama complicado en el Perú con la llegada del fenómeno El Niño. “Vamos a tener mayores precipitaciones, aumentarán los caudales de los ríos y probablemente se activen las quebradas que normalmente se mantienen secas. Eso requiere la atención de las autoridades”.