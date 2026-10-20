Buenos Días Perú

20/10/2026

Calles inundadas en Piura: comercios cerrados y suspenden clases por intensas lluvias

Las precipitaciones registradas desde la madrugada de este martes han dejado anegadas diversas avenidas y zonas comerciales en la región.



Las intensas lluvias registradas en la región Piura desde tempranas horas de la madrugada de este martes 20 de octubre, han dejado varias calles inundadas, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó a la avenida Los Algarrobos donde corroboró que la acumulación de agua cubre gran parte de la vía, obligando a vehículos menores, automóviles y autobuses a circular con dificultad.

La situación también afecta a otras localidades de la región norteña como Chulucanas y Catacaos, donde las precipitaciones continuas producto del fenómeno de El Niño han generado severos problemas de movilidad. Conductores de mototaxis y automóviles particulares se ven expuestos a daños mecánicos debido al nivel del agua acumulada, mientras los pasajeros y transeúntes enfrentan complicaciones para desplazarse hacia sus destinos.

Suspensión de clases escolares y cierre de comercios locales

Como consecuencia de las inundaciones provocadas por las precipitaciones, diversos centros educativos de la región han optado por suspender sus actividades escolares presenciales o solicitar a los padres de familia el recojo temprano de los estudiantes. 

Asimismo, los establecimientos comerciales ubicados en zonas críticas se encuentran con las puertas cerradas debido a que no pueden trabajar ya que el nivel del agua bloquea los principales accesos.


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