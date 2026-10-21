Así amaneció Piura tras intensas lluvias: calles continúan inundadas y comercios permanecen cerrados

Las intensas lluvias registradas en la región Piura han provocado aniegos que mantienen incomunicadas diversas zonas, tal como lo corroboró un equipo de Buenos Días Perú desde el sector de Los Tallanes.

Esta acumulación de agua se observa en instituciones educativas como el colegio Rosa Suárez Rafael, la cual ha quedado aislada, impidiendo que los estudiantes acudan a clases de manera presencial. Los conductores de vehículos menores y automóviles que circulan por la zona se ven obligados a avanzar con mucho cuidado debido al peligro de buzones abiertos y daños mecánicos.

Los daños se extienden a sectores como Las Dalias, donde decenas de viviendas se encuentran afectadas debido a las filtraciones constantes de agua subterránea que ponen en riesgo la estabilidad de las estructuras.

Comercios cerrados

Asimismo, diversos comercios locales, restaurantes y almacenes de combustibles ubicados en zonas críticas permanecen cerrados y no están atendiendo debido a que no se ha podido drenar los aniegos que bloquean los accesos.

Pedido de vecinos y temor por enfermedades

Ante esta situación, los residentes temen ante el peligro inminente de la proliferación de enfermedades por el agua estancada, tales como el dengue, la chikungunya y la leptospirosis. Los residentes continúan a la espera del despliegue de maquinaria y motobombas para retirar el agua empozada.