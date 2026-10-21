Huaral: atacan a balazos a mujer a pocos metros de un colegio

La víctima de 33 años fue asesinada a plena luz del día por un sujeto encapuchado. Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque.

Una mujer fue asesinada a balazos en las inmediaciones del colegio San José en la provincia de Huaral. El crimen ocurrió en un pasaje ubicado a pocas cuadras del centro urbano, zona donde la víctima transitaba a bordo de su automóvil.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el preciso momento en que un sujeto vestido con una capucha negra se acercó caminando al vehículo sin levantar sospechas para atacar a la víctima identificada como Kelly Valdivia Chigne de 33 años.

El agresor realizó más de nueve disparos directamente contra la conductora. A consecuencia del ataque y del impacto de los proyectiles, la mujer retrocedió el auto hasta chocar contra una estructura en la vía pública, mientras el atacante escapaba de la escena.

Investigaciones y antecedentes del caso

Tras el homicidio, agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística acordonaron la zona para recoger los casquillos de bala e iniciar las pericias de ley correspondientes. Las autoridades policiales analizan los videos de seguridad recopilados para identificar al asesino.

Cabe resaltar, que las primeras indagaciones policiales apuntan a que la víctima se dedicaba a actividades de préstamos de dinero, dato que forma parte de las investigaciones por parte de la policía.