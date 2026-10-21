Paciente amenaza a personal de salud con objeto punzo cortante en Arequipa

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre identificado como Juan Huanca Condori (40), tomó un arma punzo cortante y atacó a médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

El agresor fue trasladado al nosocomio regional por agentes de serenazgo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en aparente estado de ebriedad, porque había estado envuelto en una riña y terminó herido. Mientras era atendido por personal de salud, tomó unas tijeras quirúrgicas y persiguió a los médicos del área de urgencias, provocando que todos salieran despavoridos.

FORMULAN DENUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

Los agentes de seguridad y de la policía intentaron detenerlo, incluso uno de ellos casi saca su arma de reglamento, pero el hombre seguía su persecución contra la médico que le atendía, hasta que fue detenido cuando intentaba huir del lugar.

El hombre fue trasladado a la comisaría de Palacio Viejo y la policía formuló una denuncia por tentativa de homicidio de una persona entre el personal de salud.