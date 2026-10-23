Visita del Papa León XIV a Perú: Gobierno decreta días no laborables en varias regiones del país

La esperada visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en las jornadas laborales de miles de trabajadores. El Gobierno declaró días no laborables compensables en distintas regiones del país para facilitar las actividades programadas durante el recorrido apostólico del sumo pontífice, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre de 2026.

¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

Según la medida gubernamental proporcionada, los días no laborables serán el 11, 12 y 16 de noviembre en Lima y Callao; el 13 y 14 de noviembre en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura; y el 15 de noviembre en Cusco y Ucayali. La disposición contempla a trabajadores del sector público y privado, aunque su aplicación dependerá de las condiciones establecidas para cada ámbito laboral.

A diferencia de un feriado nacional, los días no laborables compensables implican que las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse posteriormente. En el sector privado, empleadores y trabajadores deberán llegar a un acuerdo para acogerse a la medida y establecer la compensación correspondiente. Si no existe consenso, la decisión quedará en manos del empleador, conforme a lo señalado en la información del decreto supremo.

¿Cuál será el itinerario del papa León XIV durante su visita al Perú?

El papa León XIV llegará al Callao el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., para iniciar una agenda que incluye un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno y una reunión con autoridades en el Gran Teatro Nacional. Al día siguiente, participará en actividades religiosas en Lima, incluida una vigilia con jóvenes y universitarios. El 13 y 14 de noviembre visitará Chiclayo, donde presidirá una misa multitudinaria en Pimentel y recorrerá la comunidad andina de Santa Cruz de Succhubamba.

El domingo 15 de noviembre, el pontífice llegará al Cusco para encontrarse con los fieles en Sacsayhuamán y rezar el Ángelus en la Plaza de Armas. Posteriormente, viajará a Pucallpa, donde se reunirá con representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa. Su agenda culminará el lunes 16 de noviembre con una visita a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y una misa multitudinaria a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, antes de abandonar el territorio peruano.