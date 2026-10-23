Fenómeno El Niño: torrenciales lluvias afectan Tingo María

La ciudad de Tingo María, en la región Huánuco, soportó una intensa lluvia que inundó calles y plazas. Los vecinos estaban preocupados, pues el agua amenazaba con ingresar a sus casas.

La precipitación, asociada al fenómeno El Niño, comenzó la tarde de ayer y duró unos 30 minutos. Tiempo suficiente para inundar la ciudad; varios sectores terminaron con agua esposada.

FUERZAS ARMADAS

Los ciudadanos exigen la intervención inmediata de las autoridades para prevenir situaciones de riesgo, ya que seguramente las lluvias continuarán los próximos días y con mayor intensidad.

También pidieron, como en anteriores oportunidades, la colaboración de las Fuerzas Armadas en importantes acciones, como la limpieza de canaletas. No hubo víctimas humanas.