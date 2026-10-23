Fiscalía Ambiental alerta sobre expansión de la minería ilegal en Cajamarca

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, advirtió sobre el avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Cajamarca.

Asimismo, la región podría enfrentar una situación de violencia y criminalidad extendida a varias zonas, debido a la presencia de actividades mineras a gran escala. Además, sostuvo que el problema en Cajamarca sería incluso mayor que el registrado en Pataz, en La Libertad.

DIEZ ZONAS CRÍTICAS Y AVANCE DE LA MINERÍA ILEGAL

Frank Almanza señaló que Cajamarca no debería ser considerada únicamente como un nuevo Pataz, sino como una región con múltiples puntos de riesgo. Según explicó, la actividad minera a gran escala puede atraer a organizaciones criminales que inicialmente ofrecen servicios de seguridad y luego buscan controlar el negocio.

Además, mencionó a Sorochuco como una de las zonas donde se habría identificado esta problemática, haciendo referencia a otros sectores, como Celendín y Cajabamba, donde se requiere prestar atención al avance de las actividades mineras ilegales y sus posibles consecuencias.

MINERIA ILEGAL GENERA PREOCUPACIÓN

Por otro lado, también se mencionaron los daños asociados a estas actividades, entre ellos la presencia de socavones, ductos y otras intervenciones en zonas afectadas por la minería. También advirtió sobre otros delitos que pueden estar relacionados con la expansión de las organizaciones criminales.