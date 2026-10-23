Lluvias en Oxapampa afectan varios distritos y dejan a familias inundadas

La provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, se encuentra afectada por los efectos del fenómeno El Niño, al igual que otras zonas del norte peruano. De acuerdo a información local, las fuertes lluvias han causado graves estragos en varios distritos.

Las intensas precipitaciones han dejado daños en calles, viviendas, comercios y han causado el desborde del río.

Algunos de los distritos más afectados son Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú (Iscozacín), donde varias familias han resultado afectadas por las inundaciones.

POBLACIÓN PIDE ACCIONES A LAS AUTORIDADES ANTE FUERTES LLUVIAS

Las autoridades prácticamente no han trabajado en la prevención, por ello los efectos del Fenómeno El Niño afectan gravemente a la población. En Oxapampa la presencia de lluvias es constante, por ello se pide a las autoridades que realicen acciones para enfrentar esta situación.