Buenos Días Perú

23/10/2026

Lluvias en Oxapampa afectan varios distritos y dejan a familias inundadas

Algunos de los distritos más afectados son Puerto Bermúdez, Constitución e Iscozacín, donde varias familias han resultado afectadas por las inundaciones.



La provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, se encuentra afectada por los efectos del fenómeno El Niño, al igual que otras zonas del norte peruano. De acuerdo a información local, las fuertes lluvias han causado graves estragos en varios distritos. 

Las intensas precipitaciones han dejado daños en calles, viviendas, comercios y han causado el desborde del río. 

Algunos de los distritos más afectados son Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú (Iscozacín), donde varias familias han resultado afectadas por las inundaciones

POBLACIÓN PIDE ACCIONES A LAS AUTORIDADES ANTE FUERTES LLUVIAS

Las autoridades prácticamente no han trabajado en la prevención, por ello los efectos del Fenómeno El Niño afectan gravemente a la población. En Oxapampa la presencia de lluvias es constante, por ello se pide a las autoridades que realicen acciones para enfrentar esta situación.

 


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