Tacna: cientos de lobos marinos agonizan por escasez de alimento

Alrededor de 400 lobos marinos se encuentran en una pendiente costera debido a las consecuencias del fenómeno El Niño.

Cientos de lobos marinos se encuentran congregados en condiciones críticas en el sector denominado Quebrada de Burros, ubicado en la vía Costanera que conecta las ciudades de Tacna e Ilo.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró la presencia de aproximadamente 400 lobos marinos los cuales emiten constantes sonidos y ruidos perceptibles a la distancia debido a que padecen hambre.

Esta situación afecta a una gran número de estos animales silvestres que permanecen apostados en la pendiente a pocos metros del mar desde hace varios días ya que tienen dificultades para conseguir alimento.

Impacto de fenómeno El Niño

Esta aglomeración de los mamíferos marinos en esta zona responde directamente a los estragos provocados por el fenómeno El Niño, el cual ha alterado las condiciones del ecosistema marino en el litoral.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta el momento, las autoridades en Tacna no han emitido pronunciamiento alguno ni han anunciado acciones de ayuda o asistencia para los animales afectados en este sector de la ciudad de Tacna.