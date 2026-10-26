Hallan fosa común con dos cuerpos en la zona de “La Pampa” en Madre de Dios

Personal policial de la Dirección de Medio Ambiente halló una fosa común con los restos de dos hombres en el kilómetro 115 de la Carretera Interoceánica.

Personal policial de la Dirección de Medio Ambiente halló una fosa común con los restos de dos hombres no identificados en el kilómetro 115 de la Carretera Interoceánica, en la región Madre de Dios.

La intervención se desarrolló en el marco de una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional en la zona de "La Pampa". Durante las diligencias, las autoridades ubicaron la fosa común encontrando los cuerpos de dos varones que preliminarmente tendrían cerca de un mes y medio de antigüedad en el lugar de entierro.

Los restos humanos presentaban condiciones que sugieren que habrían sido víctimas de un ataque armado previo y existen indicios de que se intentó quemar los cuerpos para desaparecerlos. Asimismo, en la zona se visualizó la presencia de casquillos, municiones y otras prendas de vestir que pertenecerían a más personas.

Pericias forenses e investigaciones

La Fiscalía de Derechos Humanos de Madre de Dios dispuso la intervención de un equipo especializado de agentes policiales y peritos de antropología forense para realizar las diligencias de ley. Las autoridades investigan el caso bajo la presunción de que estas muertes estarían conectadas con delitos derivados de la minería ilegal, tales como secuestro, extorsión y sicariato.

Cabe resaltar, que la Dirección de Medio Ambiente de la PNP instó a los ciudadanos que tengan familiares desaparecidos en la zona a acudir a las autoridades para facilitar la identificación mediante las características de las prendas encontradas.