Intensas lluvias en Ica: cauce La Mochica se desborda y deja inundado Coliseo Cerrado

El día de ayer, el cauce La Mochica se desbordó en el kilómetro 303 de la Panamericana Sur y causó la inundación de las principales calles y, en especial, del Coliseo Cerrado de Ica. Aunque no se conoce la razón exacta que generó este hecho, lo que sí se sabe es que no se realizaron trabajos de limpieza en el cauce.

Este caudal atraviesa prácticamente toda la ciudad, por lo que la fuerza de las aguas terminó erosionando parte de la vía, generando algunos agujeros, pero la situación es mayor en el Coliseo Cerrado donde aún se observan zonas anegadas.

La losa deportiva logró acumular 20 centímetros de agua, y en la zona de los camerinos, que se encuentran en un nivel inferior, se llegó almacenar hasta un metro de acumulación de agua. Ayer se produjo un incremento del caudal y eso, al parecer, habría causado el desborde en este sector de la ciudad. Se espera que pronto se realice los trabajos de extracción de agua en el Coliseo Cerrado.

LLUVIAS INTENSAS CONTINUARÁN

Por otro lado, las lluvias en la ciudad son de corta duración, pero intensas, y esto va a continuar en los siguientes días, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Se han estado haciendo trabajos previstos y presupuestados, pero desde ahora solo se realizan trabajos de descolmatación y no obras, porque muchas han quedado en "medio camino". Cabe destacar que, la limpieza del cauce es responsabilidad de la Junta de Usuarios de Riego y, en el caso de los trabajos del coliseo, del Instituto Peruano del Deporte (IPD).