Lluvias torrenciales e inundación por aguas servidas ponen en riesgo mercado de Tumbes

Las lluvias torrenciales en el norte del país han causado estragos; en Tumbes, las precipitaciones que iniciaron desde las 5 de la madrugada han afectado el mercado de esta ciudad. En imágenes se observa el agua avanzando por las calles y también inundando el centro de abastos, por ello algunos comerciantes han optado por no abrir sus puestos.

“NO HAY UN SISTEMA DE DRENAJE”

En tanto, muchos vendedores deben caminar en el agua, sin implementos especiales para la lluvia como botas o cobertores de plástico, además, el agua también proviene del desagüe, ya que, al atorarse estas vías por las lluvias, los vecinos optaron por abrir los buzones.

“Ninguna autoridad hizo nada, estamos abandonados. Estamos entre aguas servidas”, manifestaron los comerciantes. Además, indicaron que ni siquiera tiene implementos para caminar por el agua. En otro momento dejaron un mensaje para el siguiente alcalde: “Que se ponga a ver el tema de los desagües. Aquí no hay un sistema de drenaje”, manifestó un comerciante.

CRECE TEMOR POR ENFERMEDADES

En tanto, el agua sigue circulando por el mercado arrastrando la basura que se bota al suelo mezclado con el lodo, esto hace temer que la situación empeore, ya que al ser agua de lluvia combinada con aguas servidas se intensifique la aparición de enfermedades como la leptospirosis y el dengue.