Escolares se preparan para competir en el XXXVI Concurso Nacional de Marinera en Trujillo

La ciudad de Trujillo se prepara para albergar el XXXVI Concurso Nacional Escolar de Marinera, un evento que reunirá a estudiantes de diferentes regiones del país en torno a esta tradicional danza declarada patrimonio cultural inmaterial.

El certamen, que cuenta con una trayectoria de 36 años fomentando la marinera entre niños y jóvenes, tiene programado su día central para el próximo 20 de noviembre en las instalaciones del colegio La Asunción.

Convocatoria y participación de escolares

De acuerdo con las autoridades regionales, el concurso ya registra más de 200 parejas inscritas y proyecta alcanzar los 300 participantes procedentes de todo el país. El vicegobernador regional, Ever Cadenillas, detalló la magnitud de la convocatoria, mientras que el gerente regional de educación, Rufino Rodríguez, señaló que la iniciativa busca destacar el talento artístico de los estudiantes en la práctica de la cultura local.

Coronación de reinas infantiles y juveniles

En la antesala de la celebración oficial, tres menores fueron coronadas como las reinas de esta edición. Las soberanas estudiantiles asumieron la responsabilidad de presidir las actividades del certamen y representar la identidad y el amor por la danza nacional ante las nuevas generaciones.

Las bases del concurso están abiertas para la participación de escolares de nivel inicial, primaria y secundaria con el objetivo de mantener vigente la esencia de la marinera peruana. La organización reafirma el compromiso de preservar esta tradición cultural mediante los concursos y la expresión artística de la niñez y juventud en la región La Libertad y el Perú.