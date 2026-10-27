Lluvias acompañadas de tormenta eléctrica se registraron en Tumbes: se inundaron calles y casas

Una intensa lluvia, acompañada de truenos y relámpagos, se registró en Tumbes y afectó, sobre todo, a la provincia de Zarumilla, donde se reportaron calles y viviendas inundadas. También decenas de damnificados.

El aguacero comenzó a las 23:00 horas del lunes 26 y se prolongó hasta esta mañana, martes 27. Según especialistas, la tormenta eléctrica se originó en territorio ecuatoriano y luego se desplazó hacia el Perú.

ZONAS VULNERABLES

Uno de los sectores más afectados es el asentamiento humano Campo Amor II. También se reportaron aniegos en diversos centros poblados del distrito de Aguas Verdes, cuyas familias perdieron todos sus enseres.

Las autoridades regionales iniciaron constantes recorridos por los sectores afectados para evaluar los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones y determinar las necesidades inmediatas de la población perjudicada.