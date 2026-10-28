¿Regresas al Perú por la visita del papa? Usa MigraCheck para agilizar el control migratorio

Ante los desplazamientos internacionales, previstos con motivo de la visita apostólica del papa, la Superintendencia Nacional de Migraciones recomienda a los viajeros anticiparse y utilizar el MigraCheck, una herramienta digital que permite realizar el prerregistro migratorio dentro de las 48 horas previas al vuelo internacional.

El procedimiento puede realizarse desde un celular o una computadora, antes de llegar al aeropuerto. Asimismo, quienes necesiten efectuarlo en el terminal aéreo pueden utilizar los quioscos electrónicos de autoservicio ubicados en el 2do y 1er piso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de pasar los controles migratorios.

Una vez completado el prerregistro, los pasajeros habilitados pueden dirigirse a las puertas electrónicas (E-Gates) con su pasaporte electrónico, para agilizar su control migratorio, siguiendo las instrucciones del sistema.

¿Quiénes pueden usar el MigraCheck?

El servicio está dirigido a ciudadanos peruanos mayores de edad y extranjeros residentes en Perú, quienes luego de realizar su prerregistro, podrán utilizar las puertas electrónicas o e-gates, ubicadas en la zona de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Si el pasaporte electrónico peruano ha sido emitido en el exterior, podrá ser utilizado en las e-gates a partir de su segundo uso.

Migraciones recomienda a quienes viajen al Perú por la visita apostólica verificar sus documentos, realizar oportunamente su prerregistro y consultar las condiciones de uso de las E-Gates, a fin de llegar preparados y aprovechar las alternativas tecnológicas disponibles.

La entidad recuerda que MigraCheck no reemplaza el control migratorio ni garantiza la autorización automática de ingreso o salida del país. Todos los viajeros deben completar las verificaciones correspondientes y seguir las indicaciones de la autoridad migratoria.

De esta manera, siguiendo las políticas de acción del Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones continúa impulsando la modernización de sus servicios y el uso de soluciones digitales que facilitan la experiencia de los pasajeros, sin descuidar las verificaciones necesarias para la seguridad migratoria.

Dato: Si tu vuelo ya aterrizó y no hiciste tu Migracheck, tambien podrás hacerlo en los quioscos electrónicos, situados antes de llegar a los controles migratorios. Realiza tu prerregistro en este link. O descarga el aplicativo en tu celular: MigraCheck