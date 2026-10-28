Suben precio de productos de primera necesidad y pescados en mercados de Piura

El aumento en los precios de la canasta básica familiar afecta diversos mercados en la región Piura, debido a las consecuencias del fenómeno de El Niño, las precipitaciones pluviales y las dificultades en el transporte terrestre.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con comerciantes y compradores quienes señalaron que las variaciones climáticas han perjudicado los campos de cultivo y encarecido el traslado de los alimentos hacia los centros de abastos.

Productos como la alverjita duplicaron su valor al pasar de S/5 y S/6 a S/10 el kilo, mientras que la palta subió de S/8 a S/12 y S/13 según su calidad y tamaño. Asimismo, el choclo se vende entre S/3 y S/5 la unidad dependiendo de la variedad, y el maíz morado aumentó de S/4 a S/6 el kilo.

Alza en pescados y abarrotes

Por su parte, el precio del arroz registró incremento del costo y el saco de dicho producto llega a venderse en hasta S/200. Los vendedores explicaron que la menor cantidad de mercadería que logra ingresar a las carreteras a causa de las lluvias eleva los costos operativos para los comerciantes y las familias piuranas.

En cuanto a los productos marinos, algunos vendedores de pescado advirtieron que el calentamiento del mar, característico del fenómeno climático, provocó una reducción en la especie, elevando los precios hasta en un 100%.