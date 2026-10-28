Fenómeno El Niño afecta la actividad pesquera en el Perú: reportan escasez de pescado en Lima y Pisco

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú, se registran lluvias intensas en diversas regiones y ya se reportan las primeras consecuencias en la actividad pesquera del país.

En Lima, el terminal pesquero de Villa María del Triunfo (VMT) ha comenzado a registrar una menor oferta de productos marinos. El bonito, uno de los pescados de mayor demanda, presenta una escasez que ha elevado su precio hasta los S/15 por kilo.

Uno de los comerciantes explicó en Buenos Días Perú las causas del incremento, que afecta la economía de las familias. “Su precio era de S/4 a S/5, pero ahora que las aguas están calientes está más caro”, señaló.

Los vendedores del terminal pesquero de VMT advierten que la situación podría agravarse en los próximos días. “Si los huaicos siguen, se va a poner peor (el costo de los pescados) porque habría una escasez”, comentó uno de ellos.

PISCO TAMBIÉN REGISTRA ESCASEZ DE PESCADO

La situación también afecta a Pisco, donde diversos puestos de venta de pescado lucen casi vacíos debido a la disminución de las capturas. Este panorama genera preocupación entre los comerciantes y los habitantes de la ciudad.