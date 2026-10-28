Cusco refuerza seguridad y logística ante la llegada del papa León XIV

A pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la región Cusco, las autoridades locales intensifican los preparativos logísticos y de seguridad, entre ellos la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete prevista para el domingo 15 de noviembre.

El gerente del terminal aéreo, Jonathan Henry Pareja Mendoza, precisó que la restricción operativa afectará un total de 14 vuelos y se mantendrá activa desde las 07:45 de la mañana hasta las 3:05 de la tarde.

Las aerolíneas involucradas se encargarán de comunicar oportunamente a los pasajeros sobre las reprogramaciones correspondientes ante esta disposición. Estas medidas responde a los protocolos de seguridad implementados por el desplazamiento del sumo pontífice en la zona.

Despliegue de seguridad y obras en la zona

Por su parte, el jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, anunció el despliegue de 4 mil efectivos policiales, el apoyo de 500 miembros del ejército y agentes especializados procedentes de Lima. Este contingente incluirá unidades de seguridad del estado, francotiradores, antidrones, fuerzas especiales y personal de la policía canina para custodiar el perímetro.

Paralelamente, en la explanada de Sacsayhuamán, personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura y del ejército ejecuta trabajos de acondicionamiento que incluyen la instalación de barandas y la habilitación de una rampa de acceso desde la avenida Circunvalación.