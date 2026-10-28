Precios del pescado se incrementan en más de un 50% en Tumbes

Los efectos del fenómeno El Niño ya empiezan a sentirse en el norte del país. En el mercado de Tumbes se observa a pocos comerciantes debido a la poca afluencia de clientes, ya que el precio del pescado se ha elevado a más de la mitad: “lo que comúnmente costaba S/10 el kilo, ahora cuesta S/20”, explicó la corresponsal de Panamericana Televisión en Tumbes.

Varios puestos del mercado aún no han sido abiertos, por lo que se espera que, ante la escasez, los vendedores opten por variar sus horarios de trabajo a fin de encontrar más clientes. La suba de precios se debe al calentamiento del mar por el fenómeno El Niño, generando el desplazamiento del pescado que se suele adquirir en la zona.

¿QUÉ ESPECIES MARINAS SE VENDEN A MÁS DEL 50% DE SU PRECIO?

Sumado a lo anterior, las fuertes lluvias en Tumbes han provocado que muchos compradores y clientes no salgan temprano, como se suele hacer. Entre los pescados que tienen precios elevados están la raya, el tollo, la caballa (que se suele usar en el ceviche), entre otros.

Esta situación no solo afecta la canasta básica familiar, sino a los negocios que viven de la gastronomía marina como los restaurantes y las grandes cadenas de supermercados. Ante ello, se buscan otras opciones para seguir preparando los platillos típicos de Tumbes.