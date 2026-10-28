Chachapoyas: vientos huracanados y lluvias dejan más de 40 familias aisladas y daños en colegio

Fuertes vientos huracanados están afectando a los pobladores de Chachapoyas, en la región Amazonas. Además, en el distrito de San Pablo de Valera se han registrado fuertes lluvias en la semana que han dejada una institución educativa afectada, como en varios anexos del distrito donde se encuentra la tercera catarata más alta del mundo.

MÁS DE 40 FAMILIAS AISLADAS

Jorge Comeca, alcalde del distrito de San Pablo de Valera, mencionó que las fuertes lluvias y vientos huracanados han afectando viviendas, pistas, negocios e instituciones educativas. “Son más de un mes de lluvias constantes, pero el último lunes las lluvias con vientos huracanados dejó inundado un colegio, y dejó sin luz algunos anexos porque los árboles que han caído han tumbado los cables de media tensión” afectando varias zonas, explicó.

Añadió que las familias afectadas son más de 40 y que se encuentran aisladas, además seis viviendas colapsadas, un colegio dañado y un puente que conecta con la catarata de Gocta que se ha dañado.

PREOCUPA QUE DAÑOS AFECTEN AL TURISMO

En cuanto al turismo en la zona, el alcalde Comaco explicó que el evento ocurrió durante la tarde, por lo que la mayor parte de turistas estaban de regreso, pero algunos sí fueron afectados por el mal tiempo. Cabe destacar que, la catarata de Gocta recibe más de 400 turistas al día. Además, preocupa a la población que aún no se declara en emergencia la zona y se necesitan recursos para que los niños puedan regresar a clases, pues por el momento, se han suspendido las clases educativas.