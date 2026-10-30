¡Indignante estafa! Roban S/ 1.000 del Yape de madre con cáncer en Huancayo

Una madre de familia identificada como Loida Pérez Padilla, de 39 años, denunció que delincuentes cibernéticos vaciaron su cuenta de Yape tras recibir un mensaje fraudulento por Facebook.

La mujer aseguró que ingresó al enlace que le enviaron para supuestamente actualizar la aplicación y, al despertar, descubrió que había perdido sus ahorros. “Anoche me llegó un mensaje por Facebook, donde decía actualiza tu Yape, ingresé y cuando desperté habían vaciado mi cuenta. En la mañana acudí al banco, me puse mal y me desmayé, porque no tengo ni un sol, necesitaba para mis vitaminas y para darle de comer a mis hijos”, relató entre lágrimas.

La situación agrava la difícil condición que atraviesa Loida, quien lleva tres años luchando contra el cáncer y es el único sostén de sus cuatro hijos, de 8, 9, 15 y 16 años.

MADRE CON CÁNCER NECESITA APOYO PARA SUS CUATRO HIJOS

Loida recibe atención médica en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), donde, según el relato proporcionado, los médicos le habrían indicado que su enfermedad se encuentra en una etapa avanzada y que debe aprovechar el tiempo junto a sus hijos.

La pérdida del dinero la dejó sin recursos para cubrir sus necesidades básicas, adquirir sus vitaminas y alimentar a sus cuatro menores.

DEBE DEVOLVER SIETE UNIDADES DE SANGRE AL IREN CENTRO

Por otro lado, la madre de familia mantiene pendiente la devolución de siete unidades de sangre que recibió mediante transfusiones en el IREN Centro. Sin embargo, aseguró que no cuenta con los medios necesarios para cumplir con este requerimiento.