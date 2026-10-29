Influencer fue agredida por su pareja en Piura: agresor pidió perdón y dijo que lo hizo por celos

Gran indignación ha causado el ataque contra la influencer piurana Karolay Saldarriaga, de 29 años, quien fue agredida por su pareja, Jesús Vilela, quien sería deportista de Muay Thai, y ahora ella está internada en el Hospital Santa Rosa de Piura.

PIDE PERDÓN Y DICE QUE LO HIZO POR CELOS

El acusado habría ingresado en la madrugada a su habitación el último lunes y la golpeó con violencia, afortunadamente, los vecinos alertaron a la policía y evitaron que ocurra una tragedia mayor. Se sabe que Vilela, quien se encuentra detenido, habría pedido perdón y dijo que lo hizo por celos.

El primo de la víctima señaló que la joven ya salió de emergencias y fue trasladada a una habitación, pues aún presenta dolores. Sin embargo, explicó que se le están realizando nuevos exámenes médicos para recategorizar las lesiones, pues Jesús Vilela argumenta que solo le dio cachetadas, pero en el informe médico preliminar señalaron que había fracturas, el tabique desviado y un edema en el cerebro: "lo que no concuerda con solo cachetadas", manifestó el familiar.

EXIGEN JUSTICIA

Este sujeto, además, presenta nueve denuncias anteriores por maltrato a la mujer: “Si este sujeto queda libre ya no será Karolay, sino otra persona”, manifestó el primo de la víctima que exige justicia, además anunció que realizarán un plantón a las 9 de la mañana fuera de la Unidad de Flagrancia para continuar presionando porque: “es lo único que está dando resultados”, culminó.