Detectan mafia en Migraciones: caen funcionarios y policías por presunto tráfico de personas

Un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú condujo a la detención preliminar de 12 personas, incluyendo a funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como a efectivos policiales, por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes y a la manipulación de registros migratorios.

“LA HERMANDAD FRONTERIZA”

El megaoperativo se realizó en Lambayeque, Puno, Tumbes, Lima y Callao. Esta estructura criminal ha sido denominada “La hermandad fronteriza”, que estaría involucrada en varios delitos, entre estos la trata de personas, para lo que habrían manipulado registros migratorios, ingresando información adulterada en este control que se realiza para supervisar el ingreso y salida de personas en nuestro país.

Debido a esto, se detuvo a varias personas que trabajaban en puntos fronterizos del país, pero los hechos más graves ocurrieron en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde 218 personas han sido traficadas dentro de esta red, según una serie de datos, con 99 hechos corroborados, con imágenes de seguimiento de estas personas dentro del aeropuerto y cómo habrían conducido a estas personas a realizar estos servicios para, por ejemplo, ingresar a menores de edad provenientes de otro país que no tenían la documentación de ambos padres, lo que podría terminar en secuestros, entre otros.

La primera persona detectada fue llevada a prisión en el 2024, con lo que se pensaba que se había desactivado esta red, pero continuaban operando dentro de la institución. Los hechos fueron denunciados por la Superintendencia de Migraciones al Ministerio Público. En tanto, Migraciones reconoció que muchas de estas personas siguen trabajando en la institución y que se están tomando medidas correctivas en el tema de supervisión, prevención y control migratorio.

INGRESO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS AL PAÍS

Por otro lado, este operativo permitió evidenciar que el ingreso de personas indocumentadas o que ingresaron de manera ilícita al país, ocurre en parte por la presencia de esta red que permitía su ingreso por controles migratorios a cambio de hasta 1 500 dólares. Un ejemplo es el de “Los alfiles del Callao”, donde uno de los sicarios habría salido gracias a esta red, lo que demuestra que tendrían varios años operando.