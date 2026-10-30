Toda una familia fue asesinada a balazos en Piura: sería una venganza de los extorsionadores

Los cuatro miembros de la familia Goyes, que retornaban a su vivienda en su camioneta, fueron interceptados y acribillados por sicarios. El suceso se registró en el asentamiento humano Chiclayito del distrito de Castilla, región Piura.

Según se conoció, tres de los ocupantes del vehículo fallecieron en el acto, mientras que otro resultó herido y, lamentablemente, murió cuando era llevado por los consternados vecinos a un hospital cercano en un auto particular.

VENGANZA DE EXTORSIONADORES

Los fallecidos son el padre y sus tres hijos, dos varones y una mujer; ellos retornaban de trabajar de un mercado de Castilla. El ataque fue ejecutado por dos sujetos en moto; dispararon más de 20 veces contra los ocupantes de la unidad.

Trascendió que la primera hipótesis que maneja la Policía sobre el ataque es que se trataría de una venganza de extorsionadores, pues las víctimas se habrían negado a pagar cupos. Las investigaciones sobre la masacre continúan.